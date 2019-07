Das berichtete der Sender ORF. In Tirol gingen einige Schlamm- und Steinlawinen ab, unter anderem in in Kirchberg und in Weerberg. In Rauris bei Salzburg riss ein Bach eine Brücke weg und beschädigte ein Wohnhaus. Verletzt wurde dabei niemand, berichtete die Polizei. In anderen Bundesländern mussten Einsatzkräfte wegen umgestürzten Bäumen und Stromausfällen ausrücken.

(SDA)