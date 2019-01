Schlittler fällt 8 Meter in die Tiefe

Offenbar waren die Lenkung und die Bremsen des Schlittens defekt. Der 25-Jährige fuhr am Sonntagmittag mit seinem Schlitten, einem Hartplastik-Bob, talwärts in Richtung des unteren Parkplatzes der Pizolbahn in Wangs. Dabei verlor er offensichtlich die Kontrolle über den Schlitten. Er fuhr über eine stark abfallende Böschung und fiel auf den mehr als acht Meter darunter liegenden Parkplatz.

Beim Aufprall zog sich der 25-Jährige unbestimmte Verletzungen zu, er war nicht ansprechbar. Der Mann wurde mit der Rega ins Spital gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Schneedecke hart gefroren, die Schlittelpiste im Pizol war ab der Mittelstation gesperrt und auch entsprechend signalisiert, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Die Unfallstelle befand sich weder auf der Skipiste, noch auf dem offiziellen Schlittelweg.