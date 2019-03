Schloss Eugensberg hat neuen Besitzer

Das Thurgauer Konkursamt habe das Schloss Eugensberg samt Inventar und allen zugehörigen Liegenschaften, abgesehen von zwei kleineren landwirtschaftlichen Grundstücken, per 1. März an den Interessenten mit dem besten Angebot verkauft, teilt der Kanton am Mittwoch mit. Der Erlös aus dem Verkauf fliesse, wie dies gerichtlich zugesprochen wurde, in die Konkursmasse Rolf Erb und komme den Gläubigern zugute. Die beteiligten Parteien haben über die Details des Verkaufs Stillschweigen vereinbart. Nachdem bekannt geworden war, dass das Schloss verkauft wird, ging man von einem Grundstückpreis in der Höhe von 35 Millionen Franken aus (FM1Today berichtete).

Käufer aus der Innerschweiz

Dass Schloss gekauft hat der 38-jährige IT-Unternehmer Christian Schmid, er will in den kommenden Jahrzehnten mit seiner Ehefrau im Schloss leben. Das Ehepaar Schmid wohnt derzeit in der Innerschweiz. «Der Käufer will das Schloss samt Inventar in seinem jetzigen Bestand erhalten und unterhalten», schreibt der Kanton Thurgau.

Wanderweg offen für Öffentlichkeit

Zum verkauften Schlossbesitz in Salenstein gehören der Park, der Wald, das Landwirtschaftsland mit dem Gutshof, der Weiler und die Burg Sandegg sowie das Badehaus am Untersee. Der Wanderweg über die Sandegg samt der dortigen Aussichtsplattform soll weiterhin für Wanderinnen und Wanderer zugänglich bleiben. «Der Käufer ist sich der besonderen Bedeutung dieses ganzen Besitzes bewusst und will diesen möglichst so bewahren», heisst es in der Mitteilung. Sowohl von Seiten des Gemeinderats Salenstein als auch von den zuständigen Vertretern des Kantons wird diese Lösung begrüsst. Es lägen alle nötigen Bewilligungen vor.

Der zuständige Abteilungsleiter des Konkursamtes Thurgau, Martin Wenk, und der Vertreter der Gläubiger, der Frauenfelder Rechtsanwalt Matthias Hotz, freuen sich, dass es ihnen mit der beauftragten Maklerin Ginesta Immobilien AG gelungen ist, eine gute Lösung zu finden.

«Freude und Ehrfurcht»

Der Käufer Christian Schmid hält fest: «Es erfüllt uns mit Freude und Ehrfurcht, dass wir stolze Eigentümer eines der schönsten Anwesen der Schweiz sein dürfen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die ein solches Objekt mit sich bringt, und werden alles daransetzen, Schloss Eugensberg eine ruhige, sichere und langfristige Zukunft zu gewährleisten. Wir freuen uns, schon bald in Salenstein leben zu können.»

Der Fall Rolf Erb Der Konkurs der Winterthurer Erb-Gruppe gilt nach der Swissair als die zweitgrösste Firmenpleite der Schweiz. Im März 2012 wurde Rolf Erb wegen gewerbmässigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Gläubigerschädigung durch Vermögensverminderung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Zwei Jahre später senkte das Zürcher Obergericht die Strafe um ein Jahr. Auch das Bundesgericht bestätigte das Urteil. Erb zögerte seinen Haftantritt mit Gesundheitsattesten und Rechtsmitteln bis zu seinem Tod im April 2017 hinaus. Das Schloss Eugensberg Das Schloss wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von Eugène de Beauharnais gebaut, dem Stiefsohn Napoleons. 1916 kaufte der Thurgauer Industrielle Hippolyt Saurer das Schloss und erneuerte es. Bevor Rolf Erb die Anlage 1990 kaufte, diente das Schloss als Museum und später als Erholungsheim.

(pd/SDA/red.)