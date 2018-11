Schloss Hauptwil steht zum Verkauf

Mit Blick zum Säntis und nur 600 Meter entfernt vom Bahnhof Hauptwil: So wirbt der Besitzer für das Schloss Hauptwil. Seit Donnerstag ist die Immobilie öffentlich ausgeschrieben. Der Meistbietende erhält den Zuschlag.

Das Gelände, auf dem das stattliche Schloss mit 25 Zimmern steht, ist mehr als 12’000 Quadratmeter gross. Nebst dem Schloss an sich gibt es ein Schulhaus, eine weitläufige Gartenanlage, einen Brunnen und einen Stall auf dem Gelände. Ausserdem liegt in zwei Kilometern Entfernung der Hauptwiler Golfplatz. Geschätzt wird das Gut auf rund 3 Millionen Franken, schreiben die Besitzer.

Schloss steht unter Denkmalschutz

Im Schloss war bis zum Sommer 2017 ein Alters- und Pflegeheim untergebracht. In der Ausschreibung steht, das Schloss gehe an den Meistbietenden, allerdings werde auch auf ein passendes Nutzungskonzept Wert gelegt, schreiben die Besitzer in einer Mitteilung. Allerdings braucht das Schloss mehr als nur einen Frühlingsputz. «Eine Käuferschaft muss zusätzlich zum Kaufpreis viel Geld investieren und auf die Anforderungen der Denkmalpflege achten», sagt Liegenschaftsexperte Werner Fleischmann. Das Schloss wurde 1666 erbaut und befindet sich zu einem grossen Teil noch in seinem Ursprungszustand. Es gilt als schützenswert und wertvoll.

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt

Trotzdem könne das Schloss sehr vielseitig genutzt und umgestaltet werden. Das Hauptgebäude könnte von einer einzigen Besitzerschaft genutzt werden. Die insgesamt sechs Geschosse könnten aber auch gegliedert und umfunktioniert werden. «Die Nutzung kann sehr verschiedenartig sein. Interessant ist eine Kombination von Wohnen und Arbeiten. Damit könnte das Dorfzentrum von Hauptwil zusätzlich belebt werden», sagt Fleischmann. «Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt».

