Schmolle in Frieden, Grumpy Cat

Es begann als einzelnes Internet-Meme und endete in einer weltweiten Karriere. Nicht etwa wegen ihrer betörenden Schönheit, sondern wegen den fast senkrecht nach unten zeigenden Mundwinkeln und den starren, ausdruckslosen Augen. Grumpy Cat, die mürrischste Katze der Welt, ist tot.

«Mit gebrochenem Herzen müssen wir den Verlust unserer geliebten Grumpy Cat verkünden», schreiben die Besitzer der Katze auf Twitter. Nach einer Harnwegsinfektion habe es Komplikationen gegeben, welche auch die Ärzte nicht behandeln konnten. «Am Dienstagmorgen ist sie friedlich in den Armen ihres Mamis eingeschlafen.»

