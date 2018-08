Schnapszahl auf dem Standesamt

Brautpärchen, die in diesem Sommer heiraten, haben auf jeden Fall sonniges Wetter. Die Hitzewelle wird voraussichtlich bis Donnerstag anhalten. Somit haben auch die Heiratswütigen, die sich für den 8. August entschieden haben, schönes Wetter.

Das Zivilstandsamt St.Gallen verheiratet fünf Pärchen an diesem Tag. Das sei für einen Mittwoch viel. Die meisten Trauungen finden jeweils am Freitag statt. Das Zivilstandsamt Thurgau hat sogar sechs Trauungen. Auch in Graubünden werden viele Hochzeiten gefeiert. Das Zivilstandsamt in Chur hat am Mittwoch deshalb ein wenig länger offen als üblich. In den beiden Appenzeller Kantonen bleibt es relativ ruhig. Beide Zivilstandsämter haben zwei Trauungen am 8. August.

(nm)