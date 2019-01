Schneechaos auf den Strassen

Das Schneetreiben des kräftigen Hochdruckgebiets «Angela» lässt die Autofahrer ins Stocken kommen. Die Kantonspolizei St.Gallen meldet gegen 20 Verkehrsunfällen aufgrund des Schnees, glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt. Im Kanton Zürich hat die Polizei einiges mehr zu tun, hier sind über 50 Unfälle gemeldet.

Autofahrer müssen auf mehreren Strassen Geduld haben, auf der A13 von Chur in Richtung Sargans braucht man bis zu 30 Minuten länger. Auf der A14 im Vorarlberg staut es von Hohenems in Richtung Bregenz mit einer Wartezeit von über einer Stunde.

Auch in der Region um die Stadt Chur herrscht ein Chaos auf den Strassen, mehrere Fahrbahnen sind schneebdeckt, beispielsweise die Hauptstrasse von Ilanz in Richtung Chur. Schneeketten sind obligatorisch auf der Hauptstrasse von Weesen in Richtung Amden und auf der Hauptstrasse zwischen Churwalden und Lenzerheide.

