«Schneekönig» im Gefängnis verhaftet

Der «Schneekönig» wurde in der Strafanstalt Saxerreit in Salez verhaftet. © Keystone/Gian Ehrenzeller

Ein 64-jähriger Mann wurde in Salez wegen mutmasslichen Drogenhandels verhaftet. Er wurde nicht auf der Strasse verhaftet, sondern in der Strafanstalt Saxerriet. Dort verbüsste er bereits eine Haftstrafe, jetzt befindet er sich in Untersuchungshaft.