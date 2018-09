Schneider-Ammann: gleichlange Spiesse bei Firmenübernahmen

Bundesrat Johann Schneider-Ammann ist noch bis Sonntag in China: Mit dem wichtigen Handelspartner der Schweiz möchte er das seit 2014 bestehende Freihandelsabkommen ausweiten. (Archiv) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Chinesische Staatsfonds können zwar in der Schweiz Firmen übernehmen, schweizerischen Unternehmen ist dies in China hingegen verwehrt. Bundesrat Johann Schneider-Ammann, der bis Sonntag in China auf diplomatischer Mission unterwegs ist, sieht hier Handlungsbedarf.