Manson tritt in «The New Pope» auf

Für ihn ein Geschenk des Himmels: US-Rocker Marilyn Manson tritt in der zweiten Staffel der TV-Serie "The New Pope" auf. (Archivbild) © Keystone/EPA/TIMM SCHAMBERGER

Marilyn Manson tritt in der zweiten Staffel der TV-Serie «The New Pope» auf. Einige Szenen mit dem US-Rocker wurden an einem einzigen Tag im Dezember in den römischen Filmstudio Cinecitta aufgenommen, berichtete die Tageszeitung «Il Messaggero» am Donnerstag.