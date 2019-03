Schöne Geissli, scharfe Tattoos und viel PS

Musikfestival auf der Piste🎊

Zuerst Skifahren oder Snowboarden und dann ab an das wahrscheinlich erste Openair dieses Frühlings. In Grüsch Danusa ist dieses Wochenende das 25. «Fuchstival». Nemo, Crimer und Wiudä Bärg heizen ab 20 Uhr so richtig ein. Die Bergbahnen fahren durchgehend bis morgens um 4 Uhr. Weitere Infos findest du hier.

Die Pfadi lädt zu Spiel und Spass ein 🔥

Freunde, Wald und Abenteuer: Am Samstag sind alle Kinder aus der Schweiz zum Pfadi-Schnuppertag eingeladen. Auf der Seite www.pfadi.ch kannst du deinen Wohnort eingeben und schon findest du heraus, wann und wo der Schnuppertag stattfindet.

Schönheitswettbewerb für Geissli🐐

Ziegenfreunde aufgepasst: Dieses Wochenende findet die 14. nationale Geissenshow in Wattwil statt. Ab 9.30 Uhr werden die Tiere auf der Bühne präsentiert, am Nachmittag die Böcke. Um 16 Uhr ist die Preisverleihung.

Auf Holzbrettern die Piste runter 🎿

Skifahren wie zu Opas Zeiten: Am Pizol findet am Samstag das Nostalgie-Skirennen statt. Jeder der beim Rennen mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Wer in voller Nostalgie-Montur kommt, erhält die Tageskarte für sieben Franken. Nichts wie los und Opas oder Omas alte Sachen durchwühlen.

Viele PS in der Stadt 🚗

Die 27. Ausgabe der St.Galler Auto-Show findet dieses Wochenende statt. Zwölf Garagisten präsentieren an der Frühlingsausstellung die Neuheiten von über 40 Marken. Die aktuellen Mobilitätstrends und das Fahrerlebnis der neuen Modelle kann vom 22. bis 24. März hautnah erlebt werden.

«Blaue Krone» eröffnet wieder 👩‍🍳

Die Türen des Hotels «Blaue Krone» öffnen an diesem Wochenende. Vom 22. bis 24. März gibt es viele spannende Events und Aktionen. Nebst kulinarischen Highlights gibt es auch was auf die Ohren: Der international bekannte Musiker und Show-Pianist Sascha Klaar wird an allen Tagen mit von der Partie sein. Am Freitag wird zudem die ehemalige MTV-Moderatorin Anastasia Zampoudinis in der Blauen Krone zu Besuch sein.

Alles rund um Immobilien 🏡

Wer alles zum Thema Immobilien, Bau und Renovation wissen will, ist an der Immo Messe vom 22. bis 24. März bestens aufgehoben. Aussteller informieren rund um das Wohnen. An der Immo Messe wird mit dem «Tiny House Village» zudem der Minimalismus erlebbar. Die aus den USA stammende Bewegung erfreut sich auch in Europa einer immer grösseren Beliebtheit.

«Beauty Queen» in Bad Ragaz 💄

Wer sich für Pflege und Schminken interessiert, kann am 22. und 23. März bei einer Kosmetikerin im Grand Resort Bad Ragaz einen Kurs besuchen, bei dem sich alles um Tipps und Tricks rund ums Schminken und die richtige Pflege dreht.

Die besten Skydiver ☄

Kaum eröffnet, finden in der neuen Anlage «Indoor Skydiving Windwerk» in Winterthur schon die ersten Schweizer Meisterschaften statt. Am Freitag und Samstag, 22. und 23. März, messen sich 60 Sportflieger in vier Wettkampf-Disziplinen. Für Zuschauerinnen und Zuschauer empfiehlt sich ein Besuch am Samstagnachmittag.

Expo für Tattoo-Fans 💉

In Vaduz verwandelt sich die Spörryhalle zum 19. Mal in ein Tattoo-Studio. Die Tattoo Expo bietet namhafte Tattoo-Artisten, Piercer, Verkäufer und Showleute aus ganz Europa. Das Rahmenprogramm rundet den Event ab: Es gibt Rap von Giganto, rockige Töne von Lucy Four und LM Acoustics.

Wer unter all diesen Veranstaltungen nichts Passendes für sich entdeckt hat, kann auch noch ein Wochenende auf der Skipiste geniessen oder gemütlich den Tag im Unterland an der Sonne verbringen. 🌞🏂

(sk/str)