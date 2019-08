Trotz Krise – Miss Venezuela gekrönt

"Die Schönheit einer Frau ist nicht 90-60-90": Die 19-jährige Marketingstudentin Thalia Olvino wurde am Donnerstag zur neuen Miss Venezuela gekrönt. © KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS

Mitten in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise ist in Venezuela eine neue Schönheitskönigin gewählt worden. Die 19-jährige Marketingstudentin Thalia Olvino aus dem Bundesstaat Delta Amacuro wurde am Donnerstag zur Miss Venezuela gekrönt.