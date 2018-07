Schönheitschirurg «Dr. Popo» nach Tod von Patientin in Rio gefasst

Tod nach Pobacken-Injektion: In Brasilien starb eine Patientin wenige Stunden nach einer Schönheitsoperation in der Wohnung eines Chirurgen. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Ein nach dem Tod einer Patientin geflüchteter brasilianischer Schönheitschirurg mit dem Spitznamen Dr. Popo ist gefasst. Denis Furtado sei nach vier Tagen auf der Flucht in einem Bürogebäude in Rio de Janeiro festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.