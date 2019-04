Schon 1400 Unterschriften für das Graffiti

Derzeit läuft eine Online-Petition, um das Graffiti zu retten. © Sabrina Stübi/St.Galler Tagblatt

Der Erhalt des Graffitis an der offenen Kirche in St.Gallen scheint vielen am Herzen zu liegen. In den ersten 24 Stunden sind bei der Online-Petition bereits 1400 Unterschriften zusammengekommen.