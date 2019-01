Schon wieder ein Brand in Chur

«Vergangene Nacht ist in Chur ein Fahrzeug ausgebrannt», bestätigt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden. Auch die Fassade eines Wohnhauses sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut «suedostschweiz.ch» gehört die Fassade zu einem Aufenthaltsraum des Konvikt-Provisoriums in der Nähe des Plessurquais.

Wie Rüegg sagt, habe die Feuerwehr mehrere Personen aus ihren Wohnungen gerettet. «Sie konnten bereits wieder zurückkehren», sagt der Polizeisprecher. Er geht nicht davon aus, dass der Fall einen Zusammenhang zu den Bränden der letzten elf Tage hat. In der Nacht zum Sonntag, 13. Januar, waren ein Vater und seine beiden Kinder bei einem Brand in einem Churer Wohnblock ums Leben gekommen. Der Vater soll den Brand gelegt haben. Am darauffolgenden Mittwoch zerstörten Flammen das Postauto-Depot – der Brandschaden beträgt zehn Millionen Franken (FM1Today berichtete).

Hinweise auf Verletzte gibt es bislang nicht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens werden nun ermittelt.

(red.)