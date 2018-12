Schriftsteller Amos Oz ist tot

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist im Alter von 79 Jahren an Krebs gestorben. (Archivbild) © Keystone/AP/DAN BALILTY

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist am Freitag in seiner Heimat im Alter von 79 Jahren an Krebs gestorben, wie seine Tochter Fania Oz-Salzberger am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb.