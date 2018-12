146 Festnahmen bei Protest gegen Bildungsreformen in Frankreich

Studenten in Bayonne im Südwesten Frankreichs demonstrieren gegen die geplanten Reformen. © KEYSTONE/AP/BOB EDME

Bei Schülerprotesten in Frankreich ist es zu Gewalt und Festnahmen gekommen: In Städten wie Marseille und Bordeaux zündeten Demonstranten am Donnerstag Mülltonnen und Autos an und lieferten sich Zusammenstösse mit der Polizei.