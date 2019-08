Schürzenjäger – Das ist ein Jahr

Nomen est Omen, denn es war und ist auch ihr Jahr. Die sechs rockenden Herren aus dem Zillertal dürfen nämlich auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Mit dem gelungen Open Air 2018 und dem quotenstarken 50 Jahre-Rückblick samt Prime-Time-Live-Konzert im ORF-TV, ist klar, dass die Legende nicht nur lebt, sondern neben den treuen Fans viel neues junges Publikum bei den Shows begrüßen darf.

Am 3. August brannte daher in der Heimat der Band, in Finkenberg, wieder der Almboden. Die Schürzenjäger riefen zum Open Air (10.000 Fans folgten dem Ruf) und im Gepäck hatten sie einen brandneuen Song: «Das ist dein Jahr»

Gemeinsam mit Peter Fiedler, dem Schöpfer zahlreicher SJ-Hits, darunter auch «Schürzenjägerzeit», entstand dieser Titel. Die Schürzenjäger feiern darin für und mit ihren Fans das Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Die Band lässt keine Bad Vibrations zu und hat den Blick positiv in die Zukunft gerichtet. Im Netz zeigt sich bereits jetzt: Dieser Funke springt zu den Fans über! Genau so soll es sein und dass der Song auf der Almwiese in Finkenberg ein absoluter Mitsing-Hit sein wird, konnte man schon vorhersehen. (Franz Selb)