Schütze eröffnet Feuer in US-Stadtverwaltung – zwölf Tote

Bei einer Schiesserei in den USA sind am Freitag (Ortszeit) mehrere Menschen ums Leben gekommen. © KEYSTONE/AP The Virginian-Pilot/KAITLIN MCKEOWN

Ein Schütze hat am Freitag in Virginia Beach im US-Bundesstaat Virginia mindestens elf Menschen getötet. Zum Tatort gerufene Polizisten töteten den Mann schliesslich bei einem Schusswechsel.Dies sagte der örtliche Polizeichef James Cervera am Freitag (Ortszeit).