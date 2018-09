Schützen kämpfen um WM-Medaillen und Quotenplätze für Tokio

Heidi Diethelm Gerber führt die Schweizer WM-Delegation an © KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO

An der am 2. September beginnenden WM steht für die Schweizer Gewehr- und Pistolenschützen viel auf dem Spiel. Es geht um Medaillen und um die ersten Quotenplätze für die Sommerspiele 2020 in Tokio.