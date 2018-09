Schützengarten kauft «Seeger»

Das Restaurant Seeger am oberen Graben befindet sich neu in den Händen der Brauerei Schützengarten. © vre/St.Galler Tagblatt

Die Brauerei Schützengarten ist neue Besitzerin des Restaurants «Seeger». Das Haus am Oberen Graben in St.Gallen stand seit mehreren Monaten zum Verkauf. Die Brauerei will am bisherigen Konzept festhalten.