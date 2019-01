Schulfrei wegen Lawinengefahr

Die Schulkinder von Alt St.Johann haben am Freitag einen Brief von der Schulleitung erhalten, darin steht, dass am Montag und Dienstag schulfrei ist, berichtet das «Tagblatt». Grund dafür ist der starke Schneefall: «Wir haben die Wettersituation beobachtet und im Hinblick auf die Prognose festgestellt, dass dies zu heiklen Szenarien führen könnte», sagt Stefan Gubler, Gesamtleitung Schule Wildhaus – Alt St.Johann gegenüber FM1Today.

«Schulwege sind zum Teil gesperrt»

Vor allem im Schulkreis Alt St.Johann/Unterwasser sind zahlreiche Schulwege betroffen: «Viele Schulkinder sind von weiter weg und haben steile Schulwege, die zum Teil auch gesperrt werden. Deshalb haben wir in Rücksprache mit dem Lawinenspezialisten Peter Diener entschieden, dass wir den Schulbetrieb am Montag und Dienstag einstellen», sagt Stefan Gubler.

In Wildhaus ist normal Schule

Die Schulgemeinde möchte, dass für die Kinder kein Risiko entsteht: «Auch unsere Schulbusse können die Sicherheit der Kinder in den nächsten Tagen nicht mehr gewährleisten», sagt Stefan Gubler. Auch für die restlichen Bewohner von Alt St.Johann kann der Schneefall zum Verhängnis werden: «Es ist auch schon passiert, dass ein Teil von Alt St.Johann wegen des Schnees gesperrt wurde und ein Teil der Leute aus ihren Häusern gerettet werden mussten.» Die Lawinenkommission des Dorfes entscheide, wenn eine Strasse gesperrt werden müsse.

In Wildhaus läuft der Schulbetrieb normal weiter. Die Eltern können sich jedoch melden, wenn sie den Schulweg für ihre Kinder als nicht zumutbar beurteilen.