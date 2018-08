Schulklasse aus Fluss gerettet

Kein Spaziergang: Bei einer Wanderung entlang der kleinen Emme geriet eine Schulklasse in Not. (Archivbild) © KEYSTONE/GUIDO ROEOESLI

Bei einer Wanderung entlang der kleinen Emme ist am Dienstagmittag eine Schulklasse in Not geraten. Die 39 Sekschüler und ihre vier Begleitpersonen wurden vom rasch ansteigenden Bach überrascht und mussten gerettet werden.