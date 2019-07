Schunkeln und feiern am Flumserberg Open Air

Jeweils einen Tag vor dem Schweizer Nationalfeiertag findet am 31. Juli das Schlager Open Air Flumserberg statt. Von nah und fern reisen die Fans an, um mit ihren Stars zu feiern. Auch Kurzentschlossene können noch am Spektakel dabei sein.

Wenn am 31. Juli um 14 Uhr die Schlagerklänge am Flumserberg erklingen, feiern tausende Fans die deutschsprachige Musik mit ihren Lieblingsstars. Radio Melody begleitet den Event den ganzen Tag über und berichtet fortlaufend im Netz. Wer gerne noch an den Flumserberg reisen möchte um das Open Air live zu erleben – bekommt ab 11 Uhr Tickets noch an der Tageskasse. Alle Infos zur Anfahrt gibts hier. Der Veranstalter empfiehlt zu einer rechtzeitigen Anreise mittels öffentlichen Verkehrsmitteln. Betriebszeiten der LUFAG am 31.07.2019: 07:30 bis 20 Uhr und von 22:30 bis 02:00 Uhr Sicherheitsbestimmungen: Essen und Getränke dürfen nicht aufs Festivalgelände mitgenommen werden. Zugelassen sind kleinere Rucksäcke und kleine Klapp-Stühle. Diese sind nur in einem Extra-Bereich für Klappstühle gestattet. (Achtung begrenzter Platz)

Verboten sind Helme, Regenschirme, Waffen/Gefährliche Gegenstände, Pyrotechnische Artikel, Kameras mit Wechselobjektiven und Selfie Sticks. Eine Beschränkung auf Handys, Schlüsselbunde und Portemonnaies bzw. kleinere Kosmetiktäschchen erleichtert die Arbeit der Ordnungskräfte und beschleunigt zudem den Einlass. Kleinkinder unter 6 Jahren sind aus Gesundheitsgründen von der Veranstaltung ausgeschlossen. Ablaufplan (Änderungen vorbehalten) Härz 14:00:00

Moderation 14:30:00

Amigos 14:35:00

Moderation 15:05:00

Andy Borg 15:10:00

Moderation 15:40:00

Heimweh 15:45:00

Moderation 16:15:00

Semino Rossi 16:20:00

Moderation 16:50:00

Jonny Logan 16:55:00

Moderation 17:25:00

Münchener Freiheit 17:40:00

Moderation 18:10:00

Nik P. & Band 18:15:00

Moderation 19:00:00

VoXXclub 19:10:00

Moderation 19:40:00

Melissa Naschenweng 19:45:00

Moderation 20:15:00

Die Jungen Zillertaler 20:25:00

Moderation 20:55:00

Ben Zucker 21:00:00

Moderation 21:30:00

Klubbb3 21:35:00

Moderation 22:05:00

Roland Kaiser 22:20:00

Moderation 23:20:00

Fäaschtbänkler 23:35:00

Moderation 00:20:00

Die Partyhelden 00:30:00

