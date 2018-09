Schwacher Federer scheidet sensationell aus

Roger Federer erwischte am US Open in New York einen schwachen Tag und scheitert in den Achtelfinals an John Millman © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Roger Federer scheitert im Achtelfinal am US Open in New York gegen John Millman sensationell. Der Baselbieter verliert um 0.51 Uhr Ortszeit nach 3:35 Stunden 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).Dank dem 77.