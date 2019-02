Schwedische Frauenstaffel entthront Norwegerinnen

Mit Vorsprung in die letzte Ablösung und im Zielsprint souverän: Schwedens Charlotte Kalle (re.) schickt Teamkollegin Stina Nilsson auf die letzte Runde © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Die schwedischen Langläuferinnen holen erstmals an einer Nordischen Ski-WM Gold in der Staffel.Das Quartett mit Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kalla und Stina Nilsson setzte sich in Seefeld im Zielsprint deutlich gegen die favorisierten Norwegerinnen durch.