Schweigeminute für Lawinenopfer von Crans-Montana

Die Piste wurde auf einer Länge von rund 400 Metern verschüttet. An den Sucharbeiten nach dem Lawinenabgang waren zahlreiche Rettungskräfte beteiligt. © Keystone/EPA KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Zwei Tage nach dem Lawinenunglück in Crans-Montana VS haben am Donnerstag um 14.23 Uhr im Skigebiet zahlreiche Menschen mit einer Schweigeminute des Opfers gedacht. Genau zu dieser Zeit hatte sich das Unglück ereignet, das einen Pistenpatrouilleur das Leben kostete.