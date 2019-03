Dieser Silo an der Kieswerkstrasse in Aadorf geriet in Brand. © Kantonspolizei TG

Bei Abbrucharbeiten an einem Silo in Aadorf hat dieser am Donnerstagvormittag Feuer gefangen. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, dürften Schweissarbeiten für den Brand verantwortlich sein.