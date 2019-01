Schweiz beim biologischen Anbau auf Platz 5

Beim biologischen Landbau gehört die Schweiz europaweit zu den fünf aktivsten Ländern. (Pressebild Eurostat) © Pressebild Eurostat

14,5 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird in der Schweiz biologisch bebaut. Nur vier Länder in Europa haben grössere Anteile an Bio-Flächen, allen voran Österreich mit 23,4 Prozent.