Schweiz muss auf Shaqiri verzichten

Xherdan Shaqiri fehlt der Schweizer Nationalmannschaft zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Georgien und Dänemark © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Die Schweizer Nationalmannschaft muss zum Auftakt der EM-Qualifikation am Samstag in Tiflis gegen Georgien und am Dienstag in Basel gegen Dänemark auf den verletzten Xherdan Shaqiri verzichten.