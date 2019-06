Schweiz trifft auf Schweden, Slowenien und Polen

Handball-Nationaltrainer Michael Suter reist mit seiner Mannschaft nach Göteborg © KEYSTONE/URS FLUEELER

Die Schweizer Handballer treffen an der EM-Endrunde 2020 in der Vorrunde auf Co-Gastgeber Schweden, Slowenien und Polen. Gespielt wird vom 9. bis 26. Januar.Das Team von Trainer Michael Suter wurde an der Auslosung in Wien in die Gruppe F in Göteborg eingeteilt.