Fünf WM-Titel für die Schweiz

Die Weltmeisterin bei den Bäcker-Konditoren: Sonja Durrer aus Kerns OW freut sich nach dem Abschluss ihrer Arbeit. © KEYSTONE/SwissSkills/MICHAEL ZANGHELLINI

Fünf Weltmeistertitel: So lautet die Bilanz des Schweizer Teams an den Berufsweltmeisterschaften im russischen Kasan. Daneben errang das Team bei dem am Dienstag beendeten Anlass elf andere Medaillen.