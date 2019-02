Schweiz im Aufstiegs-Playoff auswärts gegen die USA

Das Schweizer Fed-Cup-Team steht im Aufstiegs-Playoff auswärts gegen die USA vor einer schwierigen Aufgabe: Captain Heinz Günthardt mit Viktorija Golubic © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Das Schweizer Fed-Cup-Team muss im Aufstiegs-Playoff in die Weltgruppe I am 20. und 21. April auswärts in den USA antreten.Die Aufgabe dürfte damit enorm schwierig werden. In der Weltrangliste stehen nicht weniger als sechs Amerikanerinnen vor der besten Schweizerin. In der 1.