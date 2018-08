Das von Patrick Fischer gecoachte Schweizer Eishockey-Nationalteam startet an der WM 2019 in der Slowakei gegen Italien © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam wird die Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei am 11. Mai in Bratislava mit dem Duell gegen Aufsteiger Italien beginnen.