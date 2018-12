Schweiz müht sich gegen Norwegen in den Halbfinal

Tim Braillard rettet die Schweiz mit seinem Treffer vor der Blamage gegen Norwegen © KEYSTONE/HANDOUT SWISS UNIHOCKEY/FABIAN TREES

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam zieht an der WM in Prag in die Halbfinals ein. Beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Norwegen bekundet das Team von David Jansson mehr Mühe als angenommen.Den erlösenden Treffer für die Schweiz erzielte Tim Braillard nach 30 Sekunden der Verlängerung.