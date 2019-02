Schweiz und Grossbritannien sichern Aufenthaltsrechte

Staatssekretär Mario Gattiker (rechts) und sein britischer Amtskollege Christopher Heaton-Harris unterzeichnen in Bern ein Abkommen, das nach dem Brexit die Aufenthaltsrechte von Schweizer Bürgern in Grossbritannien und britischen Bürgern in der Schweiz sichert. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Nach dem Brexit behalten Schweizer Staatsangehörige in Grossbritannien und britische Staatsangehörige in der Schweiz ihre Rechte. Staatssekretär Mario Gattiker und sein britischer Amtskollege Christopher Heaton-Harris haben am Montag ein Abkommen dazu unterzeichnet.