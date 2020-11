«20 Millionen Franken täglich für Kurzarbeit»

Die Experten des Bundes schwankten an der Pressekonferenz zwischen Zuversicht und Vorsicht. «Man hat den Eindruck, dass die Kurve langsam abflacht», sagte etwa Stefan Kuster, Leiter übertragebare Krankheiten des BAG. Eine Trendwende sei jedoch noch nicht erreicht. «Wir müssen die Reproduktionszahl deutlich unter 1 bringen.» Momentan liegt sie bei 1,1. «Dies ist deutlich tiefer als vor einem Monat», so Kuster.

Es gebe erste Anzeichen, dass die Bevölkerung die Massnahmen des Bundes umsetzt, sagte Martin Ackermann, Präsident der Corona-Taskforce des Bundes. So sei eine Verlangsamung des Anstiegs an Personen auf den Intensivstationen zu beobachten. So wird eine Überlastung erst am 13. November erwartet. Vor einer Woche ging die Taskforce noch von einer Überlastung am 8. November aus. Ob die geltenden Massnahmen genügen, könne nicht beurteilt werden.