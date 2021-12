Gesundheitsminister Alain Berset schlägt seinen Bundesratskolleginnen- und kollegen drei Varianten vor. Variante 1: Eine flächendeckende Einführung von 2G in Restaurants, Museen, Kinos und bei Veranstaltungen. Variante 2: Die Einführung von 2G und Maskenpflicht, sowie ein Lockdown für alle Wirtschaftsbereiche, wo dies nicht möglich ist – zum Beispiel in Restaurants. Die dritte Variante: Ein genereller Lockdown für zwei oder drei Wochen, dies schreibt der «Nebelspalter».

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat in der «Rundschau»-Sendung vom Mittwoch mögliche Verschärfungen der Corona-Massnahmen angesprochen. In der Bundesratssitzung von Freitag diskutiere man über die 2G-Regel und eine Ausweitung der Maskenpflicht. Es sei denkbar, dass nur noch Genesene oder Geimpfte Zutritt zu Restaurants erhalten.

Die 2G-Regel sei die mildeste mögliche nächste Massnahme, so die Bundesrätin. Denkbar seien auch eine Ausweitung der Maskenpflicht und Fernunterricht an Universitäten. Auch die Impfpflicht für Pflegende in Altersheimen sei möglich. Eine Impfpflicht für alle über 65-Jährigen sei aber ein zu starker Eingriff in die persönliche Freiheit. Vor dem Entscheid des Bundesrates werden die Kantone angehört.

(sk)