Mitten im Ochsen-Kreisel in Müllheim traf die Polizei den betrunkenen Mann an, nachdem sie am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr eine entsprechende Meldung erhielt.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der 39-Jährige 3,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann musste seinen Führerausweis abgeben, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an.