Laut der St.Galler Stadtpolizei sei der 41-Jährige wahrscheinlich eingenickt und so mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. «Er ist dann mit seinem Auto in einen Stromverteilkasten geprallt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Der Mann war von St.Gallen in Richtung Wittenbach unterwegs.