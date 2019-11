Der 60-Jährige hat sich bei einem Arbeitsunfall in Wila in Zürich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war er am Mittwochnachmittag dabei, Stahlträger mit einem Lastwagenkran zu bewegen. Dieser fiel ihm auf den Kopf. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.