Ein 8-jähriger Bub ist am Donnerstag in einem privaten Swimmingpool in Rafz verunfallt. Er wurde ins Spital geflogen, wo er am Freitag starb.

Der Bub wurde am Donnerstagabend bewusstlos aus dem Swimmingpool geborgen und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Am Freitagnachmittag starb er an den Folgen des Unfalls. Die genaue Ursache des Unfalls ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft untersucht. (red.)