Ab heute gilt Vignettenpflicht – sonst drohen 200 Franken Busse

Nach der Gnadenfrist von einem Monat muss die Vignette nun endgültig am Fenster befestigt sein. Oft gehen die Kleber aber vergessen, wie eine Umfrage in St.Gallen zeigt. Vergessen oder bewusst nicht gekauft: Die Kantonspolizei St.Gallen verteilt jährlich 400 bis 500 Bussen. Am ersten Tag der Vignettenpflicht verzichtet die Polizei aber auf Extra-Kontrollen. Wer aber ohne Vignette angehalten wird, muss 200 Franke Busse zahlen. «Die Vignette ist 14 Monate gültig: vom 1. Dezember bis Ende Januar von übernächstem Jahr. So hat man genügend Zeit, die Vignette hinzukleben», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

(red.)