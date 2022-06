Was ändert sich in der Schweiz?

Die QR-Rechnung ist der neue Standard in der Schweiz und in Liechtenstein. Nach einer Übergangsphase seit Ende Juni 2020 löst die QR-Rechnung bis am 30. September 2022 die roten und orangen Einzahlungsscheine definitiv ab. Ab dem 1. Oktober ist das Bezahlen nur noch mit der QR-Rechnung erlaubt.

Aus welchem Grund wird die QR-Rechnung eingeführt?

Die QR-Rechnung wird in der Schweiz eingeführt, um den Zahlungsverkehr zukunfts- und wettbewerbsfähig zu halten. Die Rechnung zum Abfotografieren soll die alte Vielfalt an Einzahlungsscheinen allmählich zum Verschwinden bringen und die Brücke zur voll digitalen Rechnung, «eBill» genannt, schlagen, erklärte Patrick Graf, Verwaltungsratspräsident der SIX Interbank Clearing AG und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Postfinance, bei einem Medienanlass im Juni 2020.

Wie funktioniert die neue Rechnung?

Die QR-Rechnungen können ganz einfach via E-Banking, via mobile Banking oder per Post einbezahlt werden. Dazu muss bei ersteren beiden der QR-Code in der App oder der E-Banking-Applikation eingescannt werden. Mit einem Klick kann die Zahlung dann ausgelöst werden.

Was sind die Vorteile?

Zahlungsvorgänge werden einfacher: Es ist kein Abtippen von Konto- und Referenznummern mehr nötig.

Fehlerquellen werden reduziert.

Einheitlicher Einzahlungsschein, egal ob für CHF, EUR, etc.

Spart Zeit, Geld und Papier.

Muss ich etwas umstellen, damit ich QR-Rechnungen bezahlen kann?

Nein, Privatpersonen können die Rechnungen wie gewohnt über das E-Banking oder per Post bezahlen. Die Banken haben ihre Systeme angepasst, damit das Bezahlen mit QR-Codes problemlos möglich ist.

Es empfiehlt sich zu überprüfen, ob allenfalls noch Daueraufträge aktiv sind, die auf Basis eines roten oder orangen Einzahlungsscheins eingerichtet wurden. Falls das so ist, müsste der Dauerauftrag gelöscht und auf Basis einer QR-Rechnung neu eingerichtet werden. Banken können hierbei auch Hilfe leisten.

Wie kann ich als Privatperson eine QR-Rechnung ausstellen?

Für die Rechnungsstellung einer QR-Rechnung ohne Referenz (ersetzt den roten Einzahlungsschein), wird ein QR-Generator empfohlen. Unter anderem wird der Generator von qr-rechnung.net von der SIX AG empfohlen.

Zur Erstellung der Rechnung braucht es die IBAN des Gutschriftskontos sowie Angaben des Kontoinhabers. Auch Name und Adresse des Rechnungsempfängers können bereits eingetragen werden (falls bekannt).