Ärztin ermordet: Tochter vom Vorwurf des Auftragsmordes freigesprochen

Im Prozess um den Mord an einer 73-jährigen Ärztin in einer Küsnachter Villa hat das Bezirksgericht Meilen am Montag seine Urteile verkündet. Die 47-jährige Tochter des Opfers wurde freigesprochen. Ihr war vorgeworfen worden, sie hätte den Mord an der Ärztin im August 2016 in Auftrag gegeben. Ein 37-jähriger Mann hingegen wurde des Mordes und anderer Delikte schuldig gesprochen. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren verurteilt