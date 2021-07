Äste krachen in Flums auf Kinderwagen – Baby stirbt

In Flums im Kanton St. Gallen sind am Montag Äste auf einen Kinderwagen gestürzt. Dabei wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. In der Nacht auf Dienstag ist das verletzte sechsmonatige Baby seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Äste krachten auf die Mutter und den Kinderwagen. © Kapo SG