Alkohol, Drogen, Glücksspiel: Pandemie kann süchtig machen

In der Pandemie sind nicht nur die Menschen gefährdet, die bereits davor ihr Suchtverhalten kaum kontrollieren konnten. Die Krise schafft laut Sucht Schweiz auch neue Risikogruppen. In der Corona-Pandemie als Ausnahmesituation seien Menschen nämlich ungewohnten und starken Belastungen und Traumata ausgesetzt. Manche von ihnen gebrauchten Alkohol, Drogen oder Medikamente kurzfristig, um sich zu entlasten, warnt Sucht Schweiz in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht «Schweizer Suchtpanorama 2021».

Der Bericht zeigt ausserdem auf, dass ein grosser Teil der täglich Rauchenden den Konsum während und nach dem Shutdown verstärkt hat. Ausserdem habe die Pandemie die Suchtentwicklung im Glücksspiel begünstigt. Rund drei Prozent der Schweizer Bevölkerung spielen exzessiv um Geld.

Drogenkonsum trotz geschlossener Grenzen gleich geblieben

Auch in St.Gallen habe man ein gesteigertes Suchtverhalten registriert, sagt Regine Rust, Geschäftsleiterin der St.Galler Stiftung Suchthilfe. «Es ist vor allem aufgefallen, dass der Drogenkonsum trotz geschlossener Grenzen gleich geblieben ist. St.Gallen gilt als Kokain-Hochburg und auch dort waren die Zahlen im letzten Jahr nicht rückläufig.» Im Bereich der Party-Drogen habe es für eine kurze Zeit einen Rücklauf gegeben. «Aber der Wunsch nach Rausch war unvermindert.»

In den ersten Wochen im 2021 sei ein erneuter Anstieg spürbar. «Viele sind frustriert, weil sie nicht wissen, wie lange das Ganze noch andauern wird. Auch kleine Inseln, wie beispielsweise die Offa oder ein Openair, fallen weg. Das führt zu einer Form der Perspektivlosigkeit», sagt Regine Rust.

Arbeitgeber sollten genau hinschauen

Gemäss Suchthilfe Schweiz sind neben der Allgemeinbevölkerung die Pflegenden in Notfallstationen oder das Personal im Transportwesen oder im Verkauf besonders betroffen. «Das können wir bestätigen», sagt Rust. «Die Belastungen in diesen Bereichen sind immens und es gibt aktuell nicht viele Ventile. Auf den Wunsch runterzukommen, folgt somit oft der Griff zur Substanz.» Um dem entgegenzuwirken, sollten die Arbeitgeber im Moment besonders genau hinschauen.

Missbräuchliches Verhalten ist nicht gleich Sucht

Auch im Bereich der Online-Spiele habe es eine Zunahme gegeben, sagt Rust. «Die Leute suchen sich Abwechslung im Internet. Das können Geldspiele sein aber auch einfach Binge-Watching auf einer Streamingplattform.» Dabei gelte es aber, eine Frage zu beachten: Handelt es sich effektiv um süchtiges Verhalten oder nur um einen Moment, in dem eine Sache exzessiv betrieben wird, da es an Alternativen mangelt. «Wir sprechen von Sucht, wenn jemand über ein Jahr lang ein entsprechendes Verhalten zeigt, obwohl er Alternativen hätte», sagt Rust. Ansonsten spreche man von einem missbräuchlichen Verhalten, welches aber nicht zwangsläufig zu einer Sucht führen müsse. Im Moment würden viele ein solches Verhalten an den Tag legen. «Dort besteht ein Risiko, dass dieses Verhalten schwer wieder abzulegen ist.»