Der Wolf in der Schweiz

Der Wolf war in der Schweiz über hundert Jahre lang ausgestorben, seit 1995 sind hierzulande jedoch wieder Wölfe anzutreffen. Zurzeit leben gemäss Schätzung des BAFU ca. 40 Einzelwölfe und zwei bestätigte Wolfsrufdel in der Schweiz. Das erste in der Schweiz nachgewiesene Rudel ist 2012 im Berggebiet von Calanda entstanden. Mittlerweile ist ein zweites Rudel im Kanton Tessin bestätigt und ein Wolfspaar im Kanton Wallis. Die in der Schweiz lebenden Wölfe stammen von der italienischen Wolfspopulation aus den Abruzzen und sind ausschliesslich durch Einwanderung in der Schweiz wieder heimisch geworden.