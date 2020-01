Zwei Rumänen versuchten am vergangenen Sonntag über den Grenzübergang in Schleitheim, Schaffhausen, in die Schweiz einzureisen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden Mitarbeitende des Zolls mehrere Waffen, darunter auch eine Pistole mit Munition.

Das kleinere Waffenarsenal wurde bei der Gepäckkontrolle durch die Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) gefunden. Die beiden Rumänen, 28- und 34-jährig, wollten die Waffen in die Schweiz schmuggeln, wie die Eidgenössische Zollverwaltung schreibt. Die Zollbeamten fanden drei Schlagringe, eine Beretta Kaliber 9 Millimeter mit dazugehöriger Munition, sowie zwei Messer, einen Pfefferspray und fünf so genannte bodenknallende Feuerwerkskörper. Die beiden Männer und die Waffen wurden der Schaffhauser Polizei übergeben. Eidgenössische Zollverwaltung Das EZV hat den Auftrag, Waren, Personen udn Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Derzeit befindet sihc die EZV in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entsteht ein neues Berufsbild und die Ausbildung in drei Kontrollbereichen wird vereinheitlicht. (red.)