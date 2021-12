An diesem Tag muss dein Päckli auf die Post, damit es bis Weihnachten ankommt

Nicht immer kann man das Weihnachtsfest mit den Liebsten feiern. Wenn das Göttimeitli zu weit weg wohnt oder du deiner Jugendfreundin eine Überraschung zukommen lassen wollen, lohnt es sich – je nach Ort – das Paket bald auf die Post zu bringen.

Weihnachtspost, die innerhalb der Schweiz verschickt wird

Wenn du eine Person überraschen willst, die in der Schweiz wohnt, dann hast du etwas mehr Zeit für Besorgungen. Der günstigste Tarif bei der Post, das Postpac Economy, braucht in der Regel zwei Werktage, bis das Paket übermittelt ist, schreibt das «St.Galler Tagblatt».

Wenn es an Heiligabend ankommen soll, muss man es also spätestens am Mittwoch, 22. Dezember, verschicken.

Mit dem Postpac Priority ist das Päckli am folgenden Werktag am Ziel. Frühestens am Donnerstag, 23. Dezember, muss es abgegeben werden, wenn es bis Heiligabend am Ziel sein soll.

Ähnlich sind die Ausstellungsfristen bei der inländischen Briefpost: Vor Weihnachten müssen A-Post-Briefe spätestens am Mittwoch, 22. Dezember, abgegeben werden. Briefe via B-Post werden in maximal drei Arbeitstagen zugestellt, diese müssen bis am Dienstag, 21. Dezember, aufgegeben werden, damit sie rechtzeitig zugestellt werden können.

Pakete, die ins Ausland verschickt werden

Je nach Ort dauert es einiges länger, Weihnachtsgrüsse in andere Länder zu senden. Wer innerhalb von Europa ein Päckli verschicken will, braucht die Priority-Option und muss es bis am 7. Dezember aufgeben. Mit Urgent kannst du das Päckli auch noch bis am 16. Dezember verschicken. Weihnachtspäckli in übrige Länder sind noch länger unterwegs.

Etwas schneller geht es mit der Briefpost: Economy-Sendungen müssen bis am 8. Dezember, Priority bis am 15. Dezember abgegeben werden, um innerhalb Europas rechtzeitig unter dem Christbaum zu liegen.